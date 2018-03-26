В Сызранском районе на трассе М-5 Урал "шестерка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком, водитель и пассажир авто погибли на месте ДТП

47

По предварительным данным, водитель, управляя отечественным автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь по федеральной трассе М-5 Урал со стороны Самары в направлении Москвы, примерно на 932 км выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем газон «Некст».В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, личности участников ДТП, а также другие обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области