В Сызранском районе на Волге мужчина с 5-летним сыном забуксовал на снегоходе в воде со снегом
3 февраля 2019 20:04
155
Между о. Зеленя и о. Муравьиный мужчина не справился с управлением и снегоход забуксовал в воде со снегом.
Мужчина пытался самостоятельно выбраться из снежной каши, но одному ему это не удалось. Отец принял меры по предотвращению обморожения ног у сына — снял ему промокшую обувь и надел на ноги свои тёплые варежки.
В 16:30 на помощь к пострадавшим отправились двое спасателей ПСО Сызрани на аэросанях. Ребёнка пересадили в глиссер и отвезли на спасательную станцию. Спасатели помогли мужчине вытащить снегоход и также сопроводили мужчину на станцию.
В 17:35 спасательные работы были закончены. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 февраля 2019 16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло. Закон
535
1 февраля 2019 19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. Закон
350
1 февраля 2019 18:15
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Закон
408
1 февраля 2019 17:31
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка. Закон
371
1 февраля 2019 14:44
По данному факту возбуждено уголовное дело. Закон
452
31 января 2019 18:24
Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный... Закон
323
30 января 2019 22:34
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей. Закон
485
Происшествия
3 февраля 2019 20:04
Чтобы мальчик не обморозил ноги отец снял ему промокшую обувь и надел на ноги свои тёплые варежки. Происшествия
153
3 февраля 2019 17:40
Со слов правонарушителя он хотел доехать до Самары. Происшествия
298
3 февраля 2019 16:30
Следователи выясняют, кто додумался перевозить группу детей на древнем автобусе-развалюхе, причём без обязательного сопровождения Госавтоинспекции. Происшествия
266
Криминал
3 февраля 2019 10:40
Его задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии. Криминал
223
2 февраля 2019 11:10
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Криминал
318
1 февраля 2019 12:56
Злоумышленник заходил за своей будущей жертвой в подъезд, после чего наносил ей удары. Криминал
290
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
225
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
524
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
683
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
587
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
949
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1187
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1938
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1702
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1989
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2358
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2552
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3814
Мероприятия