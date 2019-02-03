В Сызранском районе на Волге мужчина с 5-летним сыном забуксовал на снегоходе в воде со снегом

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Между о. Зеленя и о. Муравьиный мужчина не справился с управлением и снегоход забуксовал в воде со снегом.Мужчина пытался самостоятельно выбраться из снежной каши, но одному ему это не удалось. Отец принял меры по предотвращению обморожения ног у сына — снял ему промокшую обувь и надел на ноги свои тёплые варежки.В 16:30 на помощь к пострадавшим отправились двое спасателей ПСО Сызрани на аэросанях. Ребёнка пересадили в глиссер и отвезли на спасательную станцию. Спасатели помогли мужчине вытащить снегоход и также сопроводили мужчину на станцию.В 17:35 спасательные работы были закончены. Пострадавшим медицинская помощь не потребовалась, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области