В Сызранском районе «Nissan» въехал в грузовик «Renault», пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
14 ноября 2017 15:49
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Одно из ДТП произошло в 23:50 в Сызранском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 21-летний водитель (водительский стаж 3 года) автомобиля «Nissan» двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Тольятти в направлении города Пенза. По предварительной версии полицейских, автомобилист превысил скорость, не справился с рулевым управлением и столкнулся с фурой «Renault», под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и пассажир легкового автомобиля. После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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