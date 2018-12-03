В Сызрани женщина лишилась телефона после распития спиртного в компании двух малознакомых ей мужчин
3 декабря 2018 14:49
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В ходе опроса заявительницы оперативники выяснили, что незадолго до произошедшего потерпевшая распивала спиртные напитки в компании двух малознакомых ей мужчин. Вскоре она решила пойти домой. Однако по дороге к месту жительства её догнал один из новоиспеченных приятелей и вырвал из рук сотовый телефон.
В ходе беседы с полицейскими женщина обратила внимание на некоторые приметы предполагаемого злоумышленника, а впоследствии вспомнила, что они вместе заходили в магазин за продуктами. В ходе отработки записей с камер видеонаблюдения оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый безработный житель поселка Варламово Сызранского района.
Подозреваемый был задержан по месту жительства. Полицейские изъяли похищенный сотовый телефон, который в скором времени будет возвращен потерпевшей.
По данному факту сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до четырех лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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