В Сызрани женщина лишилась телефона после распития спиртного в компании двух малознакомых ей мужчин

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В дежурную часть Сызрани поступило сообщение от 37-летней местной жительницы о том, что неподалеку от одного из домов на улице Хвалынская, злоумышленник открыто похитил у неё сотовый телефон, причинив тем самым материальный ущерб на сумму десять тысяч рублей.В ходе опроса заявительницы оперативники выяснили, что незадолго до произошедшего потерпевшая распивала спиртные напитки в компании двух малознакомых ей мужчин. Вскоре она решила пойти домой. Однако по дороге к месту жительства её догнал один из новоиспеченных приятелей и вырвал из рук сотовый телефон.В ходе беседы с полицейскими женщина обратила внимание на некоторые приметы предполагаемого злоумышленника, а впоследствии вспомнила, что они вместе заходили в магазин за продуктами. В ходе отработки записей с камер видеонаблюдения оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый безработный житель поселка Варламово Сызранского района.Подозреваемый был задержан по месту жительства. Полицейские изъяли похищенный сотовый телефон, который в скором времени будет возвращен потерпевшей.По данному факту сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до четырех лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.