В Сызрани женщина, защищаясь от побоев сожителя, ударила его ножом в грудь

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По предварительной версии, женщина в попытке защититься, схватила нож и ударила им обидчика в область груди. После случившегося пострадавший попытался выйти на улицу, но в связи с полученными травмами прошел только несколько этажей. Именно на лестничной клетке он и был обнаружен сотрудниками полиции и скорой помощи, которых по просьбе женщины вызвали соседи.Женщина была задержана правоохранителями на месте. В ходе проверки полицейские выяснили, что местная жительница 1961 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за покушение на убийство.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.