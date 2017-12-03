В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков с «Газпрома»
3 декабря 2017 12:09
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О пожаре, который произошел утром 3 декабря, КТВ-Луч сообщил один из проезжавших мимо автолюбителей. По его словам, огонь и клубы дыма можно было заметить на почтительном расстоянии от места ЧП.
Так, около 9:00 вахтовый автобус одного из подразделений «Газпрома» загорелся в движении на проселочной дороге за молокозаводом.
Прибывший к месту расчет противопожарной службы не смог спасти автобус, который к тому моменту уже полностью был объят пламенем. В результате пожара ПАЗ выгорел полностью.
В результате ЧП обошлось без пострадавших.
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