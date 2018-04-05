В Сызрани задержан мужчина со свертком героина

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Мужчина был задержан сотрудниками полиции в районе жилого многоквартирного дома на ул. М. Жукова. При проведении личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него сверток с героином массой 3,6 грамма.По данным сотрудников полиции, задержанный молодой человек ранее уже был судим за вымогательство. Он рассказал полицейским, что наркотик предназначался для личного употребления. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.По статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» возбужденно уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области