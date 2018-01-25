В Сызрани врача «Скорой помощи», прибывшего на вызов, пациент ударил ножом
25 января 2018 11:10
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Нападавшего смогли вытолкнуть в подъезд, где его задержали, прибывшие по звонку, полицейские.
Медик, получивший ранение, прооперирован в сызранской ЦГБ и находится в реанимации, сообщает маленькая Сызрань.
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