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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани водитель сбил молодого отца с грудным ребенком и скрылся

25 августа 2017 09:53
129
В Сызрани водитель сбил молодого отца с грудным ребенком и скрылся
Сейчас полиция ведет розыск скрывшегося водителя.

ДТП произошло накануне вечером, 24 августа, на улице Звездная. Неизвестный сбил в дворовом проезде отца с грудным ребенком, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По информации ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», в районе дома №72 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, сдавая назад по дворовому проезду, не убедился в безопасности своего маневра. В результате неизвестный сбил 28-летнего отца с шестимесячным ребенком, который находился в детской коляске.

После произошедшего ДТП водитель скрылся с места происшествия. Молодой отец с грудным ребенком были доставлены в ЦГБ Сызрани. Медики диагностировали у мужчины ушиб левого коленного сустава, у младенца – сотрясение головного мозга. После оказания помощи пострадавшая семья была отпущена домой, пишет КТВ-Луч.

Сейчас полиция ведет розыск скрывшегося водителя. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться в ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по адресу: ул. Кирова, 50 или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 02 или 102.
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