В Сызрани водитель без прав врезался в Subaru Forester и Opel Astra и сбил женщину

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Днем 21 мая в городе Сызрань произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля «Lada Kalina», не имеющий права управления транспортным средством, двигался по улице Маршала Жукова. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист не справился с рулевым управлением и допустил наезд на женщину 1972 года рождения, двигавшуюся навстречу по левому краю проезжей части. После этого водитель «Калины» продолжил движение и допустил наезд на припаркованные автомобили «Subaru Forester» и «Opel Astra». В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшей.За 21 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП. При этом 6 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщает облМВД.