В Сызрани водитель «Nissan» врезался в маршрутный автобус «Citroën» на "встречке"

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В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и пассажиры автобуса - женщина и ребенок. Пострадавшие получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области