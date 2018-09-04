В Сызрани водитель КIA сбил на переходе 10-летнюю девочку
4 сентября 2018 17:22
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Свидетели полагают, что водитель поздно заметил ребёнка и не успел затормозить. Медики на месте ДТП оказали пострадавшей первую помощь и увезли ее в больницу.
Взрослых со школьницей не было. Девочка возвращалась из магазина домой.
Сейчас ребенок проходит лечение в больнице. Ранее очевидцы сообщали, что ребенок получил травму головы.
Фото: КТВ-ЛУЧ
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