В Сызрани водитель КIA сбил на переходе 10-летнюю девочку

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Свидетели полагают, что водитель поздно заметил ребёнка и не успел затормозить. Медики на месте ДТП оказали пострадавшей первую помощь и увезли ее в больницу.Взрослых со школьницей не было. Девочка возвращалась из магазина домой.Сейчас ребенок проходит лечение в больнице. Ранее очевидцы сообщали, что ребенок получил травму головы.Фото: КТВ-ЛУЧ