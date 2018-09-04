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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани водитель КIA сбил на переходе 10-летнюю девочку

4 сентября 2018 17:22
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Взрослых со школьницей не было. Девочка возвращалась из магазина домой.
3 сентября 31-летний мужчина за рулем КIA CERATO сбил  девочку, которая переходила днем дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает КТВ-ЛУЧ.

Свидетели полагают, что водитель поздно заметил ребёнка и не успел затормозить. Медики на месте ДТП оказали пострадавшей первую помощь и увезли ее в больницу.

Взрослых со школьницей не было. Девочка возвращалась из магазина домой.

Сейчас ребенок проходит лечение в больнице. Ранее очевидцы сообщали, что ребенок получил травму головы. 


Фото:   КТВ-ЛУЧ
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