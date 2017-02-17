В Сызрани в ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом в живот своего приятеля

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Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что скорую помощь потерпевшему вызвали прохожие.Стражи порядка восстановили всю картину произошедшего. По версии следствия, мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым 1966 года рождения в квартире дома на улице Луначарского. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему приятелю телесные повреждения. Потерпевший выбрался из квартиры, но самостоятельно дойти до медучреждения так и не смог.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина полностью признал свою вину.По данным сотрудников органов внутренних дел, оба фигуранта уголовного дела ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.