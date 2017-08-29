В Сызрани в двух ДТП пострадали два ребенка
29 августа 2017 14:42
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Первая авария произошла в 18:20 возле одного из домов на улице Щусева. 30-летний водитель автомобиля «Нива» (стаж - 7 лет), двигаясь по внутридворовой территории и сбил девочку 2011 года рождения, выбежавшую на проезжую часть во время игры.
Похожий случай был зарегистрирован в 18:40 возле одного из домов на улице Жуковского. 41-летний водитель ВАЗ-21101 (стаж - 18 лет), двигаясь по внутридворовой территории, допустил наезд на девочку 2009 года рождения, неожиданно вышедшую на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате дорожно-транспортных происшествий дети получили телесные повреждения различной степени тяжести. В первом случае ребенок госпитализирован, во втором - отпущен домой после оказания первой медицинской помощи.
В обоих случаях девочки находились на прогулке без сопровождения взрослых.
По данным полицейских, в обоих случаях автомобилисты находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. По фактам ДТП проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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