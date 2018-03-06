В Сызрани в Молодогвардейском переулке горели деревянные перекрытия склада
6 марта 2018 14:59
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На площади 70 квадратных метров горели деревянные перекрытия склада, принадлежащего коммерческому предприятию.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
Пожар был локализован в 12:49, пожар ликвидирован в 12:57.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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