В Сызрани в Молодогвардейском переулке горели деревянные перекрытия склада

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На площади 70 квадратных метров горели деревянные перекрытия склада, принадлежащего коммерческому предприятию.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 12:49, пожар ликвидирован в 12:57.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС