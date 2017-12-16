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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани у маршрутки вывалилась дверь во время посадки-высадки пассажиров

16 декабря 2017 17:07
515
Сегодня в Сызрани на улице Ульяновской у пассажирской ГАЗели отвалилась дверь в салон, сообщает маленькая Сызрань. Вероятнее всего, дверь вывалилась во время посадки-высадки пассажиров. Фотографию с места происшествия очевидцы прислали в группу Syzran_roads соцсети ВКонтакте.

Пользователи соцсетей отметили, что Газели уже давно пора списывать: они старые и исчерпали свой ресурс. 





Syzran_roads/vk.com



 
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