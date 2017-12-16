В Сызрани у маршрутки вывалилась дверь во время посадки-высадки пассажиров
16 декабря 2017 17:07
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Пользователи соцсетей отметили, что Газели уже давно пора списывать: они старые и исчерпали свой ресурс.
Syzran_roads/vk.com
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