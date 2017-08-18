В Сызрани тушили крупный пожар на 200 кв. метрах

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Поздно вечером 17 августа по адресу: м.р. Сызранский, п. Новозаборовский, ул. Ново-Садовая, произошел пожар.Горели сараи на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.