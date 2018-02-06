В Сызрани трое подростков отобрали телефон у школьницы и выбросили его

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Было обнаружено, что взрыв повлек за собой не только разрушение места аварии, но и смещение межуровневых плит, в результате чего в квартире этажом ниже произошло провисание потолка на 5-8 см.
Техногенный отряд ПСС СО работал на месте взрыв газа на улице Георгия Димитрова
Соревнования проводятся в целях содействия обучению молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических
Студенты самарских ВУЗов приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор»
Стоимость партии превышает 500 млн рублей.
МВД нашло в поезде из Казахстана 6 млн пачек контрабандных сигарет
Гражданская панихида и похороны Филипова пройдут в Воронеже 8 февраля. После гражданской панихиды его с воинскими почестями похоронят на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище.
Летчику штурмовика Су-25, сбитого в Сирии 3 февраля, посмертно присвоили звание Героя России
Однако никто не поверил, что это может произойти.
Бастрыкин: о готовящихся нападениях в трех российских школах знали руководство, некоторые ученики и родители
Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
По факту ДТП в Сергиевском районе, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело
Только в Лос-Анджелесе дорожная ситуация хуже, чем в российской столице.
Москва заняла второе место среди городов с самыми большими пробками
Решение принято из-за назначения нынешнего главы концерна Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов объявил о предстоящей смене главы АвтоВАЗа
сегодня  Среда, 7 февраля, 05:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 57.22
0.59
EUR 70.93
0.43
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани трое подростков отобрали телефон у школьницы и выбросили его

6 февраля 2018 20:49
264
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В дежурную часть отдела полиции №32 Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» обратился житель города Сызрань 1980 года рождения. Мужчина сообщил, что у его дочери отобрали сотовый телефон.

Выехав по указанному заявителем адресу, полицейские осмотрели место происшествия и в присутствии законного представителя, подробно опросили потерпевшую – девочку 2008 года рождения. Сотрудники полиции составили ориентировку на предполагаемых преступников и передали ее всем службам, осуществляющим охрану общественного порядка.

Из рассказа несовершеннолетней следовало, что в день инцидента она возвращалась домой. Около одного из жилых многоквартирных домов по пр. 50 лет Октября к ней подбежали трое подростков, один из которых выхватил сотовый телефон, который она держала в руках. После этого они скрылись. Несовершеннолетняя сообщила о случившемся своим родителям, а вскоре они вместе обратились в полицию. При этом девочка вспомнила, что уже видела одного из грабителей и даже знала его имя. По ее словам, он учился в одном с ней учебном заведении.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению данного преступления причастны трое подростков 2002, 2003 и 2004 годов рождения. В сопровождении законных представителей несовершеннолетние были доставлены в МУ МВД Сызрани для дальнейшего разбирательства.

По их словам, сотовый телефон они выкинули. Подростки побоялись, что если они продадут похищенную вещь, то их очень быстро «вычислят».

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается, сообшает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
6 февраля 2018  22:50
Однако никто не поверил, что это может произойти.
Бастрыкин: о готовящихся нападениях в трех российских школах знали руководство, некоторые ученики и родители
Однако никто не поверил, что это может произойти.  Закон
294
6 февраля 2018  22:30
Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
По факту ДТП в Сергиевском районе, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело
Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Закон
304
6 февраля 2018  19:08
Суд конфисковал у Хорошавина имущество более чем на миллиард рублей
Суд конфисковал у Хорошавина имущество более чем на миллиард рублей
  Закон
205
5 февраля 2018  22:50
Предприниматель, осуществляя деятельность в ювелирной мастерской, принимал лом золота для изготовления драгоценных изделий, а также драгоценные изделия для ремонта и обращал их в свою пользу.
В Отрадном под суд пойдет ювелир, похитивший драгоценности заказчиков
Предприниматель, осуществляя деятельность в ювелирной мастерской, принимал лом золота для изготовления драгоценных изделий, а также драгоценные изделия для... Закон
266
5 февраля 2018  16:15
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик.
В Самарской области в похищении 4-летнего мальчика обвиняются шесть человек
Четверо из которых местные жители, а двое жители соседних республик.  Закон
246
5 февраля 2018  14:58
Ранее в МВД предлагали ужесточить наказание за повторное управление автомобилем в пьяном виде.
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о конфискации авто у виновников «пьяных» ДТП
Ранее в МВД предлагали ужесточить наказание за повторное управление автомобилем в пьяном виде.  Закон
321
2 февраля 2018  17:20
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.
ГИБДД: За оставление водителями места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить... Закон
452
Весь список
Происшествия
6 февраля 2018  23:42
Было обнаружено, что взрыв повлек за собой не только разрушение места аварии, но и смещение межуровневых плит, в результате чего в квартире этажом ниже произошло провисание потолка на 5-8 см.
Техногенный отряд ПСС СО работал на месте взрыв газа на улице Георгия Димитрова
Было обнаружено, что взрыв повлек за собой не только разрушение места аварии, но и смещение межуровневых плит, в результате чего в квартире этажом ниже произошло... Происшествия
256
6 февраля 2018  21:28
До цели оставалось 3 метра, когда их поймала полиция.
Пять жителей Ангарска два года рыли тоннель, ведущий к нефтепроводу
До цели оставалось 3 метра, когда их поймала полиция.    Происшествия
217
6 февраля 2018  20:49
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В Сызрани трое подростков отобрали телефон у школьницы и выбросили его
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».  Происшествия
263
Весь список
Криминал
6 февраля 2018  23:18
Стоимость партии превышает 500 млн рублей.
МВД нашло в поезде из Казахстана 6 млн пачек контрабандных сигарет
Стоимость партии превышает 500 млн рублей.   Криминал
279
6 февраля 2018  13:38
В Самаре сотрудника администрации Ленинского района задержали за взятку в 120 тысяч
В Самаре сотрудника администрации Ленинского района задержали за взятку в 120 тысяч
Речь шла об использовании внутридворовой спортивной площадки у одного из домов по улице Клинической. Криминал
288
6 февраля 2018  13:28
В Самаре в подъезде грабитель избил мужчину, зашедшего погреться, и отобрал 150 рублей Преступник сам приходил в гости к приятелю.
В Самаре в подъезде грабитель избил мужчину, зашедшего погреться, и отобрал 150 рублей
Преступник сам приходил в гости к приятелю. Криминал
190
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
494
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
521
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1744
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
585
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
579
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7216
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
370
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3440
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1984
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2417
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2307
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1934
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке выберут лучшую звериную пару
На площади Куйбышева в Самаре отметят Масленицу 2018
Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

Техногенный отряд ПСС СО работал на месте взрыв газа на улице Георгия Димитрова

150

Студенты самарских ВУЗов приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор»

135

МВД нашло в поезде из Казахстана 6 млн пачек контрабандных сигарет

129
за неделю

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

2164

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

2019

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1636
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда