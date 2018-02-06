В Сызрани трое подростков отобрали телефон у школьницы и выбросили его
6 февраля 2018 20:49
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Выехав по указанному заявителем адресу, полицейские осмотрели место происшествия и в присутствии законного представителя, подробно опросили потерпевшую – девочку 2008 года рождения. Сотрудники полиции составили ориентировку на предполагаемых преступников и передали ее всем службам, осуществляющим охрану общественного порядка.
Из рассказа несовершеннолетней следовало, что в день инцидента она возвращалась домой. Около одного из жилых многоквартирных домов по пр. 50 лет Октября к ней подбежали трое подростков, один из которых выхватил сотовый телефон, который она держала в руках. После этого они скрылись. Несовершеннолетняя сообщила о случившемся своим родителям, а вскоре они вместе обратились в полицию. При этом девочка вспомнила, что уже видела одного из грабителей и даже знала его имя. По ее словам, он учился в одном с ней учебном заведении.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению данного преступления причастны трое подростков 2002, 2003 и 2004 годов рождения. В сопровождении законных представителей несовершеннолетние были доставлены в МУ МВД Сызрани для дальнейшего разбирательства.
По их словам, сотовый телефон они выкинули. Подростки побоялись, что если они продадут похищенную вещь, то их очень быстро «вычислят».
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается, сообшает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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