В Сызрани трое мальчишек сложили на рельсы перед идущим поездом камни и металлические предметы

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Наезд поезда на посторонние предметы не повлек ущерб жизни и здоровью подростков или других граждан, а также не оказал влияние награфик движения поездов на этом участке, однако создал опасность наступления таких последствий.В ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних выявили трех подростков в возрасте 11-12 лет, которые,находясь без присмотра взрослых и гуляя вдоль железнодорожных путей в районе пос. Сборный Сызранского района, наложили камни и металлические предметы на железнодорожные пути.С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, а в отношении последних также составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Хулиганы на железной дороге не только создавали угрозу безопасности движения поездов, но и рисковали своими жизнями. В прошлом году на этом же участке поездом был сбит мужчина, который шел по путям в наушниках и не услышал приближающийся сзади поезд. В результате наезда он погиб, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.