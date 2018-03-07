В Сызрани трое мальчишек сложили на рельсы перед идущим поездом камни и металлические предметы
7 марта 2018 20:20
74
Наезд поезда на посторонние предметы не повлек ущерб жизни и здоровью подростков или других граждан, а также не оказал влияние на
график движения поездов на этом участке, однако создал опасность наступления таких последствий.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних выявили трех подростков в возрасте 11-12 лет, которые,
находясь без присмотра взрослых и гуляя вдоль железнодорожных путей в районе пос. Сборный Сызранского района, наложили камни и металлические предметы на железнодорожные пути.
С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, а в отношении последних также составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Хулиганы на железной дороге не только создавали угрозу безопасности движения поездов, но и рисковали своими жизнями. В прошлом году на этом же участке поездом был сбит мужчина, который шел по путям в наушниках и не услышал приближающийся сзади поезд. В результате наезда он погиб, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 марта 2018 19:23
Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.... Закон
113
6 марта 2018 21:21
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей. Закон
503
5 марта 2018 23:06
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России. Закон
379
5 марта 2018 19:41
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
345
5 марта 2018 13:12
Продажа пива осуществлялась в нестационарном торговом объекте без зала обслуживания посетителей. Закон
246
2 марта 2018 21:04
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе. Закон
434
2 марта 2018 19:39
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся. Закон
412
Происшествия
7 марта 2018 20:20
Наезд поезда на посторонние предметы не повлек ущерб жизни и здоровью подростков или других граждан, а также не оказал влияние на график движения поездов на... Происшествия
64
7 марта 2018 19:54
Водитель снегохода, 32-летний мужчина получил травмы груди и головы. Происшествия
157
7 марта 2018 17:23
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
147
Криминал
7 марта 2018 10:17
Ранее мужчину судили за грабеж. Криминал
151
7 марта 2018 09:25
Подозреваемый был задержан в момент передачи денег в автомобиле. Криминал
188
6 марта 2018 13:06
Она предложила ему 15 тысяч рублей. Криминал
277
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
609
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
558
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1126
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
761
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
817
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2177
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1431
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
736
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3884
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2240
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2673
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2583
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»