В Сызрани травмируется до 500 детей в год
26 ноября 2017 11:57
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Ежегодно на стационарное лечение в ГБ2 поступают до полутысячи травмированных детей: 482 в 2014 году, 441 - в 2015-м, 463 - в 2016-м. Из них почти половина с сотрясением головного мозга. На втором месте - ушибы и открытые раны, на третьем - термические и химические ожоги, далее - отравления лекарственными и токсическими веществами, включая алкоголь. Только в октябре текущего года получили тяжелые черепно-мозговые травмы двое сызранских детей: один ребенок забрался на подоконник и выпал из окна второго этажа, другой упал с верхнего яруса кроватки. Это случилось во вполне благополучных семьях: просто взрослые отвлеклись на выполнение других важных обязанностей. Однако ребенок требует исключительного внимания, ведь любознательность у него зашкаливает, а чувство опасности развито слабо. Стоит отвлечься на одну-две минуты, и кружка горячего чая, оставленная на краю стола, может привести к серьезному термическому ожогу, пишет "Маленькая Сызрань".
Поэтому специалисты центра «Семья» настоятельно предупреждают: мамы и папы, дедушки и бабушки, пожалуйста, будьте бдительны, осмотрите дом, квартиру, придомовую территорию и уясните зоны опасности для ребенка. Сообразите, где лучше хранить острые предметы, бытовую химию и домашнюю аптечку. Помните, что мелкие предметы, целлофановые пакеты, полиэтиленовая упаковка могут представлять для малыша серьезную опасность. Исключите возможность электротравмы: купите заглушки для розеток, не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Лучше прослыть перестраховщиком, лишь бы ребенок не пострадал от нашей беспечности.
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