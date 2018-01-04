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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани спасали напуганных малышей, запертых в квартире

4 января 2018 11:56
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В Сызрани спасали напуганных малышей, запертых в квартире Они были напуганы и исцарапаны до крови.
Они были напуганы и исцарапаны до крови.

Когда спасатели вскрыли дверь, они обнаружили двоих детей в возрасте около трёх лет. Они были напуганы и исцарапаны до крови. Куда делись их родители - было неизвестно.

О случае, произошедшем накануне Нового года в многоэтажном доме на улице Астраханской, рассказали местные жители. Сначала они услышали, что за дверью одной из квартир кричат дети, но не придали этому особого значения. Но, когда спустя некоторое время крики не прекратились и дети стали стучать в дверь, соседи вызвали полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и «скорая помощь». Оказалось, что родителей дома нет и место, куда они ушли - жильцам неизвестно. Напуганных малышей успокоили и передали в руки медикам, которые обработали ссадины у детей и увезли их на машине скорой помощи, рассказали очевидцы, сообщает КТВ-Луч.

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