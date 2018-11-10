В Сызрани сотрудники транспортной полиции в гараже нашли более 1,5 кг синтетического наркотика

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Как сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте, 7 ноября в ходе проведения обыска по уголовному делу в одном из гаражей на улице Шеврохромовской полицейские обнаружили и изъяли 1 кг 664,72 г наркотической смеси, которая принадлежала местномужителю 1995 года рождения.9 ноября в отношении него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу за ранее совершенное преступление.