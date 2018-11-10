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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани сотрудники транспортной полиции в гараже нашли более 1,5 кг синтетического наркотика

10 ноября 2018 13:04
164
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте, 7 ноября в ходе проведения обыска по уголовному делу в одном из гаражей на улице Шеврохромовской полицейские обнаружили и изъяли 1 кг 664,72 г наркотической смеси, которая принадлежала местному
жителю 1995 года рождения.

9 ноября в отношении него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу за ранее совершенное преступление. 
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