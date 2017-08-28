В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя без прав

114

Задержанный сотрудниками вневедомственной охраны мужчина сел за руль, будучи уже лишенным права управления транспортным средством.Находясь на маршруте патрулирования в городе Сызрань, на улице Жукова экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль ВАЗ- 2110, водитель которого двигался по проезжей части зигзагами. Сотрудники Росгвардии решили выяснить причины столь странной манеры управления автомобилем.Остановив машину, патрульные подошли к водителю. При этом сидевший за рулем мужчина выглядел так, как будто находится в состоянии опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства стражи правопорядка выяснили, что документы на право управления транспортным средством у 49-летнего местного жителя отсутствовали – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия экипаж ГИБДД и передали правонарушителя прибывшим коллегам. В отношении жителя Сызрани возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.