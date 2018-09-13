В Сызрани сотрудники ГИБДД своевременно помогли водителю с ребенком

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Вечером 10 сентября сотрудники Госавтоинспекции патрулируя улицы города Октябрьск увидели автомобиль «KIO», двигающийся с включенной аварийной сигнализацией. Водитель транспортного средства пытался привлечь внимание инспекторов. Сотрудники ДПС - лейтенант полиции Денис Туманов и лейтенант полиции Сергей Калинин остановились увидев знаки водителя.Автолюбитель рассказал полицейским, что его дочь, играя, получила травму головы и ей требуется медицинская помощь. Семья переехала в город недавно и поэтому автомобилист не знал, где находится лечебное учреждение.Стражи правопорядка не стали терять время и сразу же сопроводили автомобиль к больнице. Удостоверившись, в том, что ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, инспекторы ДПС продолжили свое дежурство.Накануне папа девочки обратился к начальнику ОГИБДД Сызрани полковнику полиции Олегу Яшину. Мужчина рассказал о произошедшем и поблагодарил инспекторов сызранской Госавтоинспекции за оказанную помощь.Мужчина отметил: «Выражаю благодарность руководству сызранской Госавтоинспекции. Надеюсь, что такие отзывчивые сотрудники будут встречаться на наших дорогах чаще!».Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.