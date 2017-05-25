В Сызрани следователь задержал мужчину с боевым пистолетом на выходе из магазина

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Следователь не растерялся и, несмотря на то, что находился без каких-либо специальных средств для защиты или самообороны, незамедлительно среагировал и задержал указанного гражданина, с целью предотвращения возможных противоправных действий с его стороны.Лукьянов выяснил, что мужчину зовут – Михаил Храмов, в ходе осмотра у него был изъят пистолет калибра 9 мм с прибором бесшумной стрельбы, имеющий признаки боевого стрелкового оружия. Затем Храмов был доставлен в МУ МВД России «Сызранское».13 марта 2017 года в отношении Храмова возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия".Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото samara.sledcom.ru