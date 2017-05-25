Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пилот выступил на автомобиле LADA Kalina I в классе «Национальный» и лидировал во всех отборочных заездах, полуфинале и финале!
Пилот ЦСКА/Самара Егор Санин завоевал золото в гонках Чемпионата России в Казани
Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Два самарца во время застолья убили хозяина квартиры и избили его друга
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленного причинение тяжкого вреда здоровью».
В Богатовском районе пьяная женщина ударила кухонным ножом своего неофициального супруга
Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.
В Сызрани следователь задержал мужчину с боевым пистолетом на выходе из магазина
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом.
Самарский театр драмы им. Горького принял участие в Межрегиональном театральном фестивале
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому для участников с особыми возможностями здоровья.
29 мая в Самарской области выпускники напишут ЕГЭ по географии и информатике
Из всех претендентов было выбрано 30 лучших кандидатов, фотографии которых будут размещены на Доске Почета.
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
Сбербанк дарит бизнесменам Самары бесплатный семинар «Закон и порядок во всем». Семинар проведут представители Lean Club Поволжского банка.
Сбербанк расскажет, как увеличить эффективность бизнеса
сегодня  Четверг, 25 мая, 16:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/05:
USD 56.27
-0.29
EUR 62.92
-0.7
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани следователь задержал мужчину с боевым пистолетом на выходе из магазина

25 мая 2017 15:30
56
Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.
12 марта 2017 года в дневное время выходного дня, на пересечении улицы Советской и переулка Достоевского, следователем следственного отдела по городу Сызрань Александром Лукьяновым был замечен мужчина, который выходя из магазина, заправлял за пояс брюк предмет, похожий на пистолет с глушителем.

Следователь не растерялся и, несмотря на то, что находился без каких-либо специальных средств для защиты или самообороны, незамедлительно среагировал и задержал указанного гражданина, с целью предотвращения возможных противоправных действий с его стороны.

Лукьянов выяснил, что мужчину зовут – Михаил Храмов, в ходе осмотра у него был изъят пистолет калибра 9 мм с прибором бесшумной стрельбы, имеющий признаки боевого стрелкового оружия. Затем Храмов был доставлен в МУ МВД России «Сызранское».

13 марта 2017 года в отношении Храмова возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия".

Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото   samara.sledcom.ru 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 мая 2017  10:56
Самарские таможенники выявили контрафакт с товарными знаками FIFA
Самарские таможенники выявили контрафакт с товарными знаками FIFA
  Всего в рамках проведенных мероприятий было изъято и направлено на экспертизу 256 единиц товара Закон
253
25 мая 2017  09:32
Судебные приставы Челно-Вершинского района Самарской области посетили алиментщиков
Судебные приставы Челно-Вершинского района Самарской области посетили алиментщиков
Родители-должники стали участниками акции «Подари ребенку лето!». Закон
109
24 мая 2017  22:24
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ООО «КонтейнерРемСтрой» за слив фенола в почву
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Закон
132
24 мая 2017  16:41
Прокурорская проверка выявила факты нарушения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.
В бомбоубежище филиала ФГУП «Экран» незаконно организовали квест-клуб
Прокурорская проверка выявила факты нарушения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.  Закон
206
24 мая 2017  11:05
Самарца будут судить за повторное нетрезвое вождение
Самарца будут судить за повторное нетрезвое вождение
Подозреваемый нигде не работает и ранее уже был судим. Закон
166
23 мая 2017  21:22
Женщина получила в качестве гранта 4 миллиона 811 тысяч рублей, которые неправомерно использовала на личные нужды.
В селе Хворостянка фермер пойдет под суд за мошенничество
Женщина получила в качестве гранта 4 миллиона 811 тысяч рублей, которые неправомерно использовала на личные нужды.   Закон
220
23 мая 2017  20:58
В марте 2017 года в результате порыва водовода в районе поселка Мехзавод без холодного водоснабжения остались 673 жилых дома и 11 учреждений, в том числе 4 детских сада и 7 школ.
В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту коммунальной аварии в поселке Мехзавод
В марте 2017 года в результате порыва водовода в районе поселка Мехзавод без холодного водоснабжения остались 673 жилых дома и 11 учреждений, в том числе 4 детских... Закон
391
Весь список
Происшествия
25 мая 2017  15:50
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленного причинение тяжкого вреда здоровью».
В Богатовском районе пьяная женщина ударила кухонным ножом своего неофициального супруга
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленного причинение тяжкого вреда здоровью».  Происшествия
17
25 мая 2017  15:30
Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.
В Сызрани следователь задержал мужчину с боевым пистолетом на выходе из магазина
Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.  Происшествия
51
25 мая 2017  12:44
В Подстепках в Ставропольском районе ночью сгорел автомобиль
В Подстепках в Ставропольском районе ночью сгорел автомобиль
С пожаром боролись 6 человек. Происшествия
95
Весь список
Криминал
25 мая 2017  13:05
В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве
В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве
Он обещал повлиять на вынесение более мякого приговора. Криминал
134
25 мая 2017  12:30
Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож
Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож
Подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Криминал
97
25 мая 2017  10:45
Молодой тольяттинец пытался похитить шорты из ТЦ
Молодой тольяттинец пытался похитить шорты из ТЦ
Его задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
119
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
850
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
633
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1312
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1430
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1602
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2896
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1536
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1188
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
715
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1081
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2350
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3343
Весь список

Мероприятия
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
В Самарском театре оперы и балета прошел День славянской письменности и культуры
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре тушили пожар на Ново-Садовой в подвале административного здания

497

25 мая жителей и гостей Самары приглашают на праздник «Последний звонок»

408

25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

373
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6844

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4525

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2566
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Комаров Игорь Анатольевич

Чигенев Алексей Иванович

Половинкин Андрей Евгеньевич

Сергеев Константин Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда