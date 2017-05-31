В Сызрани сгорел частный дом
31 мая 2017 09:22
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Вечером 30 мая по адресу: г.о. Сызрань, ул. Северная, произошел пожар.
Горел частный дом на 60 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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