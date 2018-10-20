В Сызрани самосвал снес четыре легковушки на улице Рабочая
20 октября 2018 13:57
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Столкнулись КамАЗ-самосвал, Лада Калина, ВАЗ-2110, Nissan Note и Mazda 3. Водитель КамАЗа, ослепленный заходящим солнцем, не заметил остановившиеся перед пешеходным переходом машины, и буквально разметал легковушки.
Лада Калина угодила в опору освещения и пострадала больше других автомобилей. Водитель Калины получил повреждение руки.
Фото: syzran-small
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