В Сызрани с бетонной платформы на железнодорожные пути упала Калина
6 ноября 2017 16:03
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Водитель не рассчитал траекторию движения и свалился на железнодорожные пути с бетонной платформы, высотой около метра. Во время падения автомобиль перевернулся на крышу.
Водитель не пострадал. Сейчас железнодорожники пытаются убрать машину с путей, сообщает маленькая Сызрань со ссылкой на очевидцев.
Фото ktv-ray.ru
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