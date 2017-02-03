В Сызрани родители успели спасти от самоубийства своего 12-летнего сына
3 февраля 2017 19:32
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По имеющейся информации, в среду 1 февраля в Сызрани 12-летний мальчик пытался повеситься. Известно, что попытку суицида удалось предотвратить родителям, которые вызвали «Скорую помощь».
Врачи определили пострадавшего в городскую больницу № 2. Сотрудники лечебного учреждения сообщили о поступившем пациенте в полицию.
На данный момент ребенка перевезли в Самару в тяжелом состоянии.
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