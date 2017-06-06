В Сызрани разыскивают пропавшего мужчину

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Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего местного жителя Дейна Валерия Викторовича, 02.04.1952 года рождения. По имеющейся информации, вечером 31 мая 2016 года мужчина ушел из дома, расположенного на улице Ломоносова в городе Сызрань, и до настоящего времени не вернулся.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, волосы волнистые темно-русые, глаза голубые.Был одет: черная футболка, синие джинсы, коричневые ботинки.Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам дежурной части МУ МВД России «Сызранское»: (8464) 33-38-66, (8464) 98-34-93 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.