В Сызрани пятеро подростков переходили ЖД-рельсы в неположенных местах

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В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проводившегося с целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и подросткового травматизма.В ходе проведения мероприятия сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте в образовательных учреждениях г.Сызрани проводились беседы с подростками на темы: «Железная дорога – зона повышенной опасности» и «Профилактика травматизма среди несовершеннолетних».Также в период проведения операции сотрудниками транспортной полиции выявлены 5 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, переходивших железнодорожные пути в неустановленных для этого местах, которые были привлечены к административной ответственности, сообщает сайт ведомства.