В Сызрани пьяный водитель "пятерки" пытался скрыться от сотрудников ДПС

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Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить транспортное средство, но водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции и, создавая аварийные ситуации, попытался скрыться. На улице Ашхабадская водитель «пятерки» не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и съехал в кювет. Остановившись, нарушитель попытался убежать, но был задержан.Водитель – безработный молодой человек 1993 года рождения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Сотрудники полиции выяснили, что в октябре 2016 года он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Молодому человеку было назначено наказание в виде 18 месяцев лишения права управления транспортными средствами и штраф в размере 30 000 рублей.За нарушение ПДД нарушитель привлечен к административной ответственности, в отношении него собран материал по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.