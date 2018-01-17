В Сызрани продавец торговала водкой «из-под прилавка», втайне от владелицы магазина
17 января 2018 16:19
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Женщина была предупреждена хозяйкой торговой точки о том, что продажа крепкого алкоголя в заведении в данный момент не возможна - отсутствует лицензия. Вот только продавца это не остановило. По словам правонарушительницы, данный алкоголь остался у нее после празднования Нового года. Таким способом она решила вернуть часть потраченных денег на спиртное для новогоднего стола.
В итоге на продавца - жительницу города Сызрань 1981 года рождения, составлен протокол об административном правонарушении.
Из оборота сотрудники полиции изъяли 4 литра алкогольной продукции. В настоящее время собранный материал передан в мировой суд Сызрани для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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