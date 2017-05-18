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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани продавец торговала спиртным втайне от владельцев магазина

18 мая 2017 23:13
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В отношении 58 – летней правонарушительницы полицейские составили административные протоколы.
В ходе проведения проверки в одном из магазинов, расположенных на улице Фрунзе, полицейские зафиксировали факт незаконной реализации алкогольной продукции. По данным сотрудников полиции, продавщица, местная жительница 1959 года рождения, реализовывала спиртосодержащую продукцию втайне от владельцев магазина.

В отношении 58 – летней правонарушительницы полицейские составили административные протоколы по статьям                    
« Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Алкогольная продукция в размере 7 литров изъята из оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




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