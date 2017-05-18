В Сызрани продавец торговала спиртным втайне от владельцев магазина

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По данным сотрудников полиции, продавщица, местная жительница 1959 года рождения, реализовывала спиртосодержащую продукцию втайне от владельцев магазина.В отношении 58 – летней правонарушительницы полицейские составили административные протоколы по статьям« Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Алкогольная продукция в размере 7 литров изъята из оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.