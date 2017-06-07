В Сызрани пресекли работу подпольного игрового зала

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В апреле текущего года к сотрудникам полиции поступила информация о том, что в одном из домов, расположенных на улице 50 лет Победы города Сызрани, функционирует нелегальный игорный клуб. В ходе проверки сведения нашли свое подтверждение. В помещении находились два администратора и шесть игроков, которые признали факт проведения незаконной азартной деятельности. Из помещения, оборудованного под игорный зал, полицейские изъяли 24 монитора, 23 системных блока и деньги в сумме около 100 000 рублей.В настоящее время Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК России по Самарской области, за незаконную организацию и проведение азартных игр, в отношении 35-летней жительницы города Сызрань возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.