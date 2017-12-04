В Сызрани после столкновения с автомобилем "Пежо" опрокинулся автобус "Газель"

108

4 декабря в 13:20 на нерегулируемом перекрестке улиц Победы и Комсомольская города Сызрань, водитель, управляя автомобилем Пежо, при выезде со стороны улицы Комсомольская, в нарушение требований дорожного знака «Движение направо», проехал перекресток в прямом направлении и столкнулся с автобусом «Газель», который двигался по улице Победы. В результате удара автобус опрокинулся на проезжей части.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области