В Сызрани полицейские задержали мужчину со свертком героина

133

Мужчина был задержан полицейскими на улице Майской в Сызрани. В ходе осмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него бумажный сверток с героином массой 8,180 грамма.По данным оперативников задержанный – безработный местный житель 1967 года рождения ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик предназначался для личного потребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.