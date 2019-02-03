В Сызрани полицейские сняли с поезда 40-летнего зацепера

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Нарушителем оказался 40-летний житель Оренбургской области. Около 6 часов утра информация о нем была передана в дежурную часть Сызранского линейного отдела от работников железнодорожного транспорта.По прибытию поезда на станцию Сызрань-1 мужчина был снят нарядом патрульно-постовой службы полиции.Со слов правонарушителя он ехал на сцепном устройстве хвостового вагона со станции Кузнецк и хотел доехать до Самары.Необычный способ передвижения он объясняет тем, что не смог сесть в поезд по билету, так как у него при себе не оказалось документа удостоверяющего личность.После установления личности правонарушителя полицейские провели с ним разъяснительную беседу о соблюдении мер личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, за проезд на неприспособленных для проезда пассажиров местах в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.