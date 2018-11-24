В Сызрани полицейские изъяли у мужчины бутылку с гашишным маслом

152

Мужчина был задержан полицейскими в районе гаражного массива на улице Астраханская Сызрани.В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него стеклянную бутылку объемом 0,25 литра с гашишным маслом (массой 22,2 грамма).По данным оперативников, задержанный – местный житель 1966 года рождения, ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик он хранил без цели сбыта. В настоящее время данная версия проверяется сотрудниками полиции.По статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, откуда у подозреваемого запрещенное вещество, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области