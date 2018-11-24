Я нашел ошибку
Главные новости: 
Все они являются докторами наук, имеют большой опыт преподавательской деятельности и административной работы.
В качестве претендентов на пост ректора Самарского университета ученый совет рассмотрел три кандидатуры
Пользователи Сети посмеялись над ситуацией.
Кот устроил танцы на льду из-за вмёрзшей рыбы – видео
Пока «Нова» с 2 победами и 3 поражениями занимает в турнирной таблице седьмую строчку.
Сегодня ВК «Нова» проведёт в МТЛ Арене матч чемпионата России Суперлиги против «Зенита» (С.Петербург)
Юноша был ранее судим за совершение аналогичного противоправного деяния.
В Тольятти подросток украл из магазина 52 палки колбасы
По данным оперативников, задержанный – местный житель 1966 года рождения, ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.
В Сызрани полицейские изъяли у мужчины бутылку с гашишным маслом
Глава
"Проверим". Рогозин ответил на вопрос, были ли американцы на Луне
В Москве завершён Чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
На Чемпионате профмастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» СО завоевала три приза
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ново-Вокзальной трамвай столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 4 человека
сегодня  Суббота, 24 ноября, 16:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/11:
USD 65.67
0.06
EUR 74.94
0.14
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани полицейские изъяли у мужчины бутылку с гашишным маслом

24 ноября 2018 13:42
152
По данным оперативников, задержанный – местный житель 1966 года рождения, ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.
К сотрудникам отдела уголовного розыска Сызрани поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной проверки сведения подтвердились.

Мужчина был задержан полицейскими в районе гаражного массива на улице Астраханская Сызрани.

В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него стеклянную бутылку объемом 0,25 литра с гашишным маслом (массой 22,2 грамма).

По данным оперативников, задержанный – местный житель 1966 года рождения, ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Мужчина пояснил полицейским, что наркотик он хранил без цели сбыта. В настоящее время данная версия проверяется сотрудниками полиции.

По статье  «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, откуда у подозреваемого запрещенное вещество, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
23 ноября 2018  21:14
Областной арбитражный суд 19 ноября вынес свое решение по иску регионального управления Роспотребнадзора к компании «Принтлайн», уличенной в продаже маек с символикой FIFA накануне ЧМ-2018 в Самаре.
Три майки с символикой FIFA едва не обошлись самарским предпринимателям в 100 тысяч рублей
Областной арбитражный суд 19 ноября вынес свое решение по иску регионального управления Роспотребнадзора к компании «Принтлайн», уличенной в продаже маек с... Закон
350
23 ноября 2018  15:29
Полицейские изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью.
Самарские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству и реализации контрафактной «незамерзайки»
Полицейские изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью.  Закон
285
23 ноября 2018  14:57
За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей.
Экс-замгубернатора Вологодской области приговорили к восьми годам за взятку
За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей.  Закон
294
23 ноября 2018  14:22
Женщина, с пренебрежением относящаяся к вопросу об оплате штрафов ГИБДД, накопила долг свыше 40 тысяч рублей.
Самарчанка не смогла продать свой автомобиль из-за наложенного судебными приставами запрета
Женщина, с пренебрежением относящаяся к вопросу об оплате штрафов ГИБДД, накопила долг свыше 40 тысяч рублей.   Закон
330
22 ноября 2018  23:00
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена.
В Комсомольске-на-Амуре изъята чёрная икра на 50 миллионов
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена.   Закон
323
22 ноября 2018  20:52
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев.
Фигуранты дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе нашли себе алиби
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев.  Закон
362
22 ноября 2018  17:43
Ранее чиновник находился в СИЗО.
Экс-руководитель самарской ГЖИ помещен под домашний арест
Ранее чиновник находился в СИЗО.  Закон
240
Весь список
Происшествия
24 ноября 2018  14:40
Юноша был ранее судим за совершение аналогичного противоправного деяния.
В Тольятти подросток украл из магазина 52 палки колбасы
Юноша был ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.  Происшествия
139
24 ноября 2018  13:42
По данным оперативников, задержанный – местный житель 1966 года рождения, ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.
В Сызрани полицейские изъяли у мужчины бутылку с гашишным маслом
По данным оперативников, задержанный – местный житель 1966 года рождения, ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.  Происшествия
149
24 ноября 2018  13:01
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ново-Вокзальной трамвай столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 4 человека
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.  Происшествия
308
Весь список
Криминал
24 ноября 2018  11:57
В Тольятти подросток похитил 52 палки колбасы из магазина Он выждал момент, пока продавцы отвлеклись.
В Тольятти подросток похитил 52 палки колбасы из магазина
Он выждал момент, пока продавцы отвлеклись. Криминал
171
24 ноября 2018  11:29
В Новокуйбышевске женщина похитила у спящей приятельницы золотой браслет и сдала его в ломбард
В Новокуйбышевске женщина похитила у спящей приятельницы золотой браслет и сдала его в ломбард
Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
176
23 ноября 2018  21:15
Задержана подозреваемая – 37-летняя женщина.
Адвокат из Самары подозревается в распространении наркотиков в Нижнем Новгороде
Задержана подозреваемая – 37-летняя женщина.  Криминал
370
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
476
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
437
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
907
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
999
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
945
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
976
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
825
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
807
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1241
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1608
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1659
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2797
Весь список

Мероприятия
В селе Малая Малышевка состоится конкурсно-концертное мероприятие «Моя вторая мама», посвященное Дню матери
В Самаре состоится праздничное мероприятие «Моя супермама», посвященное Международному Дню матери
Самарский художественный музей представит на выставке в Москве шедевры из своей коллекции
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные