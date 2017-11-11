В Сызрани подросток силой отобрал телефон у нетрезвого посетителя кафе

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Полицейским мужчина сообщил о том, что когда он возвращался из кафе к нему подошел молодой парень, нанес несколько ударов руками, после чего отобрал телефон и скрылся.Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя. Им оказался ранее судимый житель города Сызрань 1999 года рождения. По данным оперативников, парень заметил потерпевшего, когда тот выходил в состоянии алкогольного опьянения из кафе и, полагая, что мужчина не сможет оказать сопротивления, отобрал сотовый телефон. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.