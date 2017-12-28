Я нашел ошибку
Главные новости: 
Изменится расписание электрички аэропорт Курумоч — Самара Оно начнет действовать с 15 января.
Изменится расписание электрички аэропорт Курумоч — Самара
Дмитрий Азаров недоволен состоянием улиц Самары 28 декабря в администрации Самары прошла первая планерка с новым главой города.
Дмитрий Азаров недоволен состоянием улиц Самары
В Самаре наладили регулярную переправу от Речного вокзала до Рождествено
В Самаре наладили регулярную переправу от Речного вокзала до Рождествено
Впервые за последние годы самарцы увидят обращение Президента РФ Владимира Путина по местному времени
Впервые за последние годы самарцы увидят обращение Президента РФ Владимира Путина по местному времени
Химики раскрыли секреты заваривания кофе Кофеина больше при холодном заваривании.
Химики раскрыли секреты заваривания кофе
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского.
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно
На ул. Нагорной в Самаре горели электросчетчики Пожар тушили 9 человек.
На ул. Нагорной в Самаре горели электросчетчики
Объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев
Объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев "ЛидерыРоссии" в ПФО
сегодня  Пятница, 29 декабря, 10:42
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/12:
USD 57.63
0.18
EUR 68.79
0.56
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани подросток разбрасывал вокруг себя петарды, и одна из них попала в капюшон ребенка

28 декабря 2017 21:06
519
Петарда взорвалась, а мальчик попал в больницу.
На днях в сызранскую полицию поступила информация из лечебного учреждения города о том, что к ним с травмами доставлен 13-летний подросток, сообщает маленькая Сызрань.

Установлено, что полученные травмы -  результат «детской шалости». 14-летний мальчик раскидывал вокруг себя петарды, одна из них попала в капюшон куртки подростка, находившегося рядом, и взорвалась. Пострадавший ребенок был доставлен в лечебное учреждение.

«Виновник» ЧП оказал первую помощь потерпевшему  и извинился, признав неправильность своего поведения.

Как выяснили полицейские, что пиротехнику ребенок нашел дома, где она хранилась в доступном месте.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего – 27-летней местной жительницы составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Сызрани.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 декабря 2017  20:42
За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал взятку в размере 50 000 рублей.
Врач-травматолог чапаевской горбольницы попал под уголовное дело за вымогательство взятки
За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал взятку в размере 50 000 рублей.  Закон
280
28 декабря 2017  20:20
Он получал выплаты, как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, не являясь таковым.
Самарец выплатит более миллиона рублей государству за мошенничество с социальными выплатами
Он получал выплаты, как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, не являясь таковым.   Закон
258
27 декабря 2017  18:25
Полицейский получил черепно-мозговую травму, включающую в себя сотрясение головного мозга и рану лобной области, повлекшую легкий вред здоровью.
Самарец, который выстрелил с балкона в голову полицейскому, отправится в колонию
 Полицейский получил черепно-мозговую травму, включающую в себя сотрясение головного мозга и рану лобной области, повлекшую легкий вред здоровью.   Закон
262
27 декабря 2017  10:56
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал» Органы предварительного следствия возбудили 20 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия.
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
Органы предварительного следствия возбудили 20 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия. Закон
182
26 декабря 2017  23:02
Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб.
СК не обнаружил криминала в действиях начальников полковника Захарченко
Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб.   Закон
433
26 декабря 2017  17:53
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев.
Врач анестезиолог из Сызрани осужден за причинение смерти пациенту по неосторожности
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев.  Закон
209
23 декабря 2017  14:50
В Самаре офисах и домах сотрудников фирмы "С.И.Т.И." прошли обыски
В Самаре офисах и домах сотрудников фирмы "С.И.Т.И." прошли обыски
  Закон
1139
Весь список
Происшествия
29 декабря 2017  09:28
На ул. Нагорной в Самаре горели электросчетчики Пожар тушили 9 человек.
На ул. Нагорной в Самаре горели электросчетчики
Пожар тушили 9 человек. Происшествия
88
28 декабря 2017  21:06
Петарда взорвалась, а мальчик попал в больницу.
В Сызрани подросток разбрасывал вокруг себя петарды, и одна из них попала в капюшон ребенка
Петарда взорвалась, а мальчик попал в больницу.  Происшествия
518
28 декабря 2017  19:45
Все они госпитализированы.
В самарской квартире двое взрослых и ребенок отравились угарным газом
Все они госпитализированы.  Происшествия
198
Весь список
Криминал
29 декабря 2017  09:04
В Самарской области директора одной из строительных компаний обвинили в хищении 112 миллионов рублей Его будут судить за мошенничество в особо крупном размере.
В Самарской области директора одной из строительных компаний обвинили в хищении 112 миллионов рублей
Его будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Криминал
115
28 декабря 2017  13:53
В Самаре полицейские по горячим следам задержали молодых людей, разбирающих автомобиль
В Самаре полицейские по горячим следам задержали молодых людей, разбирающих автомобиль
Увидев правоохранителей, онипопытались убежать, бросив около автомобиля аккумуляторные батареи. Криминал
201
28 декабря 2017  10:48
В Сызрани полицейские раскрыли кражу с банковской карты Преступник похитил 20 тысяч рублей.
В Сызрани полицейские раскрыли кражу с банковской карты
Преступник похитил 20 тысяч рублей. Криминал
165
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5950
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2184
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9125
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2782
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10876
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3169
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2809
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1758
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2143
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2041
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1707
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3337
Весь список

Мероприятия
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
Весь список
Популярное
за сегодня

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

892

Катание с горки на площади Куйбышева будет бесплатным для всех желающих по 1 марта 2018 года

504

У Чубайса украли имущества на миллиард рублей

396
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

5066

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1734
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда