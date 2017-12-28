В Сызрани подросток разбрасывал вокруг себя петарды, и одна из них попала в капюшон ребенка

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Установлено, что полученные травмы - результат «детской шалости». 14-летний мальчик раскидывал вокруг себя петарды, одна из них попала в капюшон куртки подростка, находившегося рядом, и взорвалась. Пострадавший ребенок был доставлен в лечебное учреждение.«Виновник» ЧП оказал первую помощь потерпевшему и извинился, признав неправильность своего поведения.Как выяснили полицейские, что пиротехнику ребенок нашел дома, где она хранилась в доступном месте.В отношении законного представителя несовершеннолетнего – 27-летней местной жительницы составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Сызрани.