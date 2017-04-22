В Сызрани пенсионеров призывают быть бдительнее: активизировались аферисты
22 апреля 2017 18:09
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Действуют аферисты по-разному. Чаще всего это группы по 2-3 человека. Но встречаются и те, кто действуют в одиночестве. Злоумышленники предпочитают небольшие города и поселки, где проще найти народ понаивнее. Себе в жертвы преступники выбирают женщин преклонного возраста, то есть тех, кто наиболее подвержен тактике внушения.
Так, на днях на улице Орджоникидзе в квартиру к пенсионерке постучалась женщина цыганской внешности. Незнакомка представилась социальным работником и сообщила, что у нее есть хорошие новости. Ничего не подозревающая пенсионерка пригласила женщину в дом. Тут и была реализована хитроумная схема. Гостья рассказала бабушке историю о том, что ей полагается «продуктовая корзина». Правда, для получения «льготы» необходимо заплатить 2 000 рублей. Пожилая женщина, даже не предположив, что это может быть обман, передала деньги «социальному работнику». Получив указанную сумму денег, незнакомка попросила приготовить пакеты для того, чтобы принести пенсионерке причитающиеся продукты. В поиске необходимого бабушка и не заметила, как оставила гостью одну в комнате.
Когда незнакомка ушла, пенсионерка все же решила проверить свои сбережения и недосчиталась 28 000 рублей. Сразу после этого она обратилась за помощью в полицию. Через несколько дней после совершения преступления сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая жительница города Октябрьск 1993 года рождения. По данным оперативников, предполагаемая злоумышленница приметила свою будущую жертву еще на улице, когда та возвращалась домой, и проследовала за ней.
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники устанавливают причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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