В Сызрани пенсионера нашли в квартире за столом, без признаков жизни
12 мая 2017 11:45
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В четверг, 11 мая, в одной из многоэтажек Юго-Западного района Сызрани спасатели обнаружили тело скончавшегося пожилого мужчины, сообщает ktv-ray.ru.
По данным оперативных служб, около 10:00, за помощью обратилась родственница пенсионера, проживающего на ул. Гагарина. По ее словам, мужчина несколько дней не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь в квартиру.
По указанному адресу прибыли полиция и МЧС. Попасть в квартиру удалось при помощи сотрудников МБУ «Аварийно-спасательной службы». Профессионалы смогли проникнуть в квартиру через балкон с соседнего этажа.
Хозяина квартиры обнаружили сидящим за столом, без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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