В Сызрани парень угнал автомобиль, чтобы использовать его для починки собственного авто

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Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Они выяснили, что машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили угонщика. Им оказался житель Сызрани 2001 года рождения. Похищенноеавто он собирался разобрать на запчасти для ремонта своей собственной аналогичной автомашины. Как установили сотрудники уголовного розыска, подозреваемый с помощью троса отбуксировал имущество в дачный массив, расположенный недалеко от своего места жительства, где в дальнейшем был обнаружен полицейскими. Разобрать автомобиль подозреваемый не успел.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.