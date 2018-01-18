Я нашел ошибку
Главные новости: 
Планируемое время заполнения теплотрассы теплоносителем и возобновление теплоснабжения потребителей по штатной схеме – 04:00 19 января.
Специалисты ПТС завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по улице Стара-Загора
Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина" и ознакомились с работой двух резидентов
Полпред президента высоко оценил увиденное в Православном институте и на встрече с педагогами и учащимися назвал вуз примером по созданию полноценной трехуровневой системы православного образования в округе.
Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили Поволжский православный институт имени святителя Алексия в Тольятти
Встреча продолжалась более трех часов. Каждому участнику совещания была дана возможность высказать свои предложения и задать вопросы. Все озвученные предложения были приняты во внимание.
Иван Пивкин провел встречу с жителями Самары по вопросу организации движения на Московском шоссе
Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.
Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN
По-другому сделать было невозможно.
На встрече с общественностью Пивкин ответил на вопрос об узких съездах с Московского шоссе на пересечении с Кирова
Они обманом похитили более 39 млн рублей.
В Самаре осуждены за мошенничество руководители ООО «СамараАзот»
Машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния.
В Сызрани парень угнал автомобиль, чтобы использовать его для починки собственного авто
сегодня  Пятница, 19 января, 02:30
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/01:
USD 56.76
0.17
EUR 69.26
0.09
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани парень угнал автомобиль, чтобы использовать его для починки собственного авто

18 января 2018 19:12
130
Машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния.
В дежурную часть Сызрани поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил полицейским, что у него похитили автомобиль отечественного производства.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Они выяснили, что машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили угонщика. Им оказался житель Сызрани 2001 года рождения. Похищенноеавто он собирался разобрать на запчасти для ремонта своей собственной аналогичной автомашины. Как установили сотрудники уголовного розыска, подозреваемый с помощью троса отбуксировал имущество в дачный массив, расположенный недалеко от своего места жительства, где в дальнейшем был обнаружен полицейскими. Разобрать автомобиль подозреваемый не успел.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
18 января 2018  21:00
Они обманом похитили более 39 млн рублей.
В Самаре осуждены за мошенничество руководители ООО «СамараАзот»
Они обманом похитили  более 39 млн рублей.  Закон
176
16 января 2018  21:44
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.
Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.  Закон
1758
16 января 2018  21:15
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Житель Безенчукского района на 11 лет лишился свободы за приобретение и хранение наркотиков
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.  Закон
222
16 января 2018  20:35
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
В Самаре руководители детского сада осуждены за мошенничество с субсидиями
 Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Закон
421
16 января 2018  20:18
Мужчина, который незаконно вырубил 12 берёз в Ново-Буянском лесничестве, заплатит 500 тысяч рублей штрафа
Мужчина, который незаконно вырубил 12 берёз в Ново-Буянском лесничестве, заплатит 500 тысяч рублей штрафа
  Закон
511
15 января 2018  22:01
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.
В Сызрани мужчина, похитивший кабель, принадлежащий «Ростелекому», проведет в колонии более 2 лет
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.  Закон
357
15 января 2018  16:29
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения.
Самарские таможенники выявили контрафактный немецкий парфюм из Украины
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и заплатил штраф... Закон
416
Весь список
Происшествия
18 января 2018  19:12
Машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния.
В Сызрани парень угнал автомобиль, чтобы использовать его для починки собственного авто
Машина длительное время находилась в гаражном массиве из-за неисправного состояния.   Происшествия
129
18 января 2018  16:30
С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры десятки.
На дороге «Волжский - Курумоч» "десятка" на "встречке" врезалась в «Mercedes», погибли водитель и пассажирка отечественного авто
 С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка – пассажиры десятки.   Происшествия
225
18 января 2018  14:38
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
Самарец лишился золотых украшений после визита дамы, с которой познакомился в интернете
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.   Происшествия
158
Весь список
Криминал
18 января 2018  13:50
Москвича задержали по подозрению в избиении до смерти росгвардейца в Саратовской области Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.
Москвича задержали по подозрению в избиении до смерти росгвардейца в Саратовской области
Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.  Криминал
168
18 января 2018  10:04
В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время раскрыл преступление Он помешал скрыться грабителю.
В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время раскрыл преступление
Он помешал скрыться грабителю. Криминал
215
18 января 2018  09:52
В Волжском районе браконьеры застрелили лося
В Волжском районе браконьеры застрелили лося
Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту незаконной охоты. Криминал
143
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
974
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
417
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
402
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6406
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2384
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9310
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3148
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1857
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2278
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2156
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1809
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3430
Весь список

Мероприятия
«Снежный беспредел» пройдет Самаре
В Самаре сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Весь список
Популярное
за сегодня

Специалисты ПТС завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по улице Стара-Загора

114

Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили Поволжский православный институт имени святителя Алексия в Тольятти

99

Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина" и ознакомились с работой двух резидентов

90
за неделю

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

1756

В Кировском районе Самары столкнулись два ВАЗовских авто, КамАЗ и ПАЗ (Уточненная)

1652
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда