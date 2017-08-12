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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани ночью час тушили крупный пожар в доме

12 августа 2017 11:13
157
В Сызрани ночью час тушили крупный пожар в дом
Пламя охватило 100 кв. метров.

В  ночь на 12 августа по адресу: г.о. Сызрань, Монтерский 2-й переулок, произошел пожар.

Горел частный дом на 100 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 10 единиц техники, сообщает облМЧС. Пожар тушили около часа.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

 В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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