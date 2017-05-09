В Сызрани нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела

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Во время несения службы на улице Котовского в Сызрани инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину «Ford Fiesta» под управлением 29-летнего местного жителя. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным, сообщает облМВД.Сотрудники органов внутренних дел установили, что в ноябре минувшего года по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождение медицинского освидетельствования и лишен права управления транспортным средством на полтора года.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Теперь нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.