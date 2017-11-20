В Сызрани нашли тайник с сотнями патронов
20 ноября 2017 11:00
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В воскресенье вечером жители Сызрани во время прогулки в лесополосе Юго-Западного района обнаружили в земле несколько пачек боевых патронов и вызвали полицию. Находка была сделана в лесополосе, недалеко от автобусной остановки «У Ивана».
Очевидцы рассказали, что сотрудники полиции работают на месте происшествия и готовятся изъять боеприпасы. Обнаружено более сотни патрон, предположительно, для трёхлинейной винтовки, пишет КТВ-Луч.
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