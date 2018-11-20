В Сызрани на "встречке" столкнулись «Киа Спортэдж» и фургон «Фольксваген Транспортер», пострадали двое детей

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Одно из ДТП произошло 19 ноября в Сызрани в 15:00. Вводитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортэдж», двигаясь по ул. 1-линия по неустановленной причине совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с фургоном «Фольксваген Транспортер», движущемся во встречном направлении.Фургон после столкновения опрокинулся. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Киа Спортэдж: 1) 13-летний пассажир, находился на переднем сидение автомобиля справа, пристегнут ремнем безопасности, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение; 2) 8-летняя девочка, находилась на заднем сидение автомобиля слева, пристегнута ремнем безопасности бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение. Несовершеннолетние пассажиры находились в автомобиле с матерью.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области