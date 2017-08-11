В Сызрани на руководителя одной из организаций заведено уголовное дело за мошенничество при ремонте вагона

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Установлено, что руководитель одной из организаций при проведении ремонта вагона дала распоряжение подчиненному работнику о забраковке ремонтно-пригодной колесной пары, отразив в служебной документации сведения о нецелесообразности ремонта.Собственнику вагона она сообщила заведомо ложные сведения о невозможности ремонта колесной пары, взамен предложив продать данную колесную пару и купить новую для установки на вагон. Собственник дал согласие на продажу и приобретение новых колесных пар.Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 48 тысяч рублей. Поданному факту в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до шести лет. В отношении фигурантки избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.