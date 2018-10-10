В Сызрани на перекрестке столкнулись два отечественных авто, пострадали оба водителя
10 октября 2018 15:25
98
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, им назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
10 октября 2018 19:08
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал. Закон
68
10 октября 2018 15:15
Уголовными делами, которые были возбуждены после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, займется Главное управление МВД по Москве. Закон
103
10 октября 2018 14:22
24-летней житель Красноярска, пытаясь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений по статье "Насильственные действия сексуального... Закон
94
9 октября 2018 22:54
Финансовый управляющий Анатолий Коновалов попросил Министерство по налогам и сборам Абхазия передать ему документы в отношении Санкова. Закон
189
9 октября 2018 21:35
Ранее глава Правительства России Дмитрий Медведев предложил отказывать в дипломе или научной степени тем, чей диплом или диссертация были написаны другими... Закон
194
9 октября 2018 19:07
В свободную минутку фигурант занимается тем, что пишет жалобы. Это одно из главных развлечений всех, осужденных на длительные сроки. Закон
196
9 октября 2018 15:56
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1, 5 года условно. Закон
191
Происшествия
10 октября 2018 18:14
Водитель рейсовой пассажирской "газели" вёз людей из Саранска в Атяшево. По предварительным данным, у водителя транспортного средства не было лицензии на... Происшествия
83
10 октября 2018 15:25
Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, им назначено амбулаторное лечение. Происшествия
97
10 октября 2018 15:19
В результате ДТП пешеход был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Происшествия
109
Криминал
10 октября 2018 16:48
Сотрудницу полиции застрелили на выходе из подъезда. Криминал
110
10 октября 2018 13:44
Он силой отобрал у женщины кошелек. Криминал
120
9 октября 2018 13:48
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
166
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
190
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
202
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
578
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
488
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
882
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15899
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
502
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1037
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1072
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2128
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1556
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1718
Мероприятия