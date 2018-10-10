В Сызрани на перекрестке столкнулись два отечественных авто, пострадали оба водителя

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В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, им назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.